https://static.news.ru/photo/7e948168-a9f5-11e9-9e27-fa163e074e61_1024.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

YouTube Music обзавёлся новой функцией. Теперь пользователи могут переключаться между прослушиванием песни и просмотром музыкального клипа без каких-либо перерывов.

В случае наличия видео в верхней части экрана появятся две кнопки, отвечающих за переход. По словам разработчиков, пользователи могут не опасаться, что им придётся самостоятельно искать нужный таймкод: при переключении, например, с песни на клип YouTube Music автоматически запустит ролик с того места, где пользователь переключился.

Нововведение уже доступно для более пяти млн музыкальных видео.

Ранее News.ru рассказал, что разработчики FaceApp прокомментировали обвинения некоторых пользователей в нарушении конфиденциальности. Как отметили авторы, большая часть обработки фотографий действительно происходит в «облаке», но приложение загружает только те фотографии, которые пользователи специально выбрали для редактирования.