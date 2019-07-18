В случае наличия видео в верхней части экрана появятся две кнопки, отвечающих за переход. По словам разработчиков, пользователи могут не опасаться, что им придётся самостоятельно искать нужный таймкод: при переключении, например, с песни на клип YouTube Music автоматически запустит ролик с того места, где пользователь переключился.
Нововведение уже доступно для более пяти млн музыкальных видео.
Ранее News.ru рассказал, что разработчики FaceApp прокомментировали обвинения некоторых пользователей в нарушении конфиденциальности. Как отметили авторы, большая часть обработки фотографий действительно происходит в «облаке», но приложение загружает только те фотографии, которые пользователи специально выбрали для редактирования.