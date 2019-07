Официальные подробности о новинке на данный момент отсутствуют. По неподтверждённой информации, устройство получит сенсор ISOCELL Bright GW1, который разработан Samsung и выполнен по технологии Tetracell.

Предположительно, возможными смартфонами с камерой на 64 Мп станут Redmi Note 8 или Redmi K30 Pro.

Кроме того, Xiaomi впервые попала в список Fortune Global 500, рейтинг 500 крупнейших мировых компаний, критерием составления которого служит выручка. Производитель оказался в категории «Интернет-услуги и розничная торговля» и занял 468 место.