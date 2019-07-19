Генеральный директор Redmi, бренда Xiaomi, Лу Вейбинг опубликовал в социальной сети Weibo тизеры смартфона с 64-мегапиксельной камерой. Изображения с кошкой и штаб-квартирой производителя показывают возможности модуля.
Официальные подробности о новинке на данный момент отсутствуют. По неподтверждённой информации, устройство получит сенсор ISOCELL Bright GW1, который разработан Samsung и выполнен по технологии Tetracell.
Предположительно, возможными смартфонами с камерой на 64 Мп станут Redmi Note 8 или Redmi K30 Pro.
Кроме того, Xiaomi впервые попала в список Fortune Global 500, рейтинг 500 крупнейших мировых компаний, критерием составления которого служит выручка. Производитель оказался в категории «Интернет-услуги и розничная торговля» и занял 468 место.
Today, Xiaomi Corporation made the #Fortune500 list for the first time. We were named in the category of Internet Services and Retailing.
We're so proud to have achieved this great recognition in just 9 years!