https://static.news.ru/photo/595b6888-ac4a-11e9-88e2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Paco Freire/Global Look Press

Генеральный директор Redmi, бренда Xiaomi, Лу Вейбинг опубликовал в социальной сети Weibo тизеры смартфона с 64-мегапиксельной камерой. Изображения с кошкой и штаб-квартирой производителя показывают возможности модуля.

Официальные подробности о новинке на данный момент отсутствуют. По неподтверждённой информации, устройство получит сенсор ISOCELL Bright GW1, который разработан Samsung и выполнен по технологии Tetracell.

Предположительно, возможными смартфонами с камерой на 64 Мп станут Redmi Note 8 или Redmi K30 Pro.

Кроме того, Xiaomi впервые попала в список Fortune Global 500, рейтинг 500 крупнейших мировых компаний, критерием составления которого служит выручка. Производитель оказался в категории «Интернет-услуги и розничная торговля» и занял 468 место.

Today, Xiaomi Corporation made the #Fortune500 list for the first time. We were named in the category of Internet Services and Retailing.



We're so proud to have achieved this great recognition in just 9 years!



500 x THANK YOU! #NoMiWithoutYou @FortuneMagazine pic.twitter.com/0GJ0Gi920Q — Xiaomi #Fortune500 (@Xiaomi) 22 июля 2019 г.

Ранее News.ru сообщил, что всё меньше владельцев iPhone меняют свои старые устройства на новые модели «яблочных» смартфонов. Лояльность Apple снизилась на 15,2% по сравнению с мартом 2018 года.