Кроме того, инсайдер Роланд Квандт назвал предполагаемые цены на Galaxy Note 10 в Европе. Стандартная модель с 256 Гб обойдётся пользователям в €999, модель «плюс» — в €1149.

Samsung Galaxy Note 10 / Note 10 Plus start at 256GB in Europe, priced at 999 / 1149 Euro respectively. (Disclaimer: based on what retailers are saying, may change depending on markets and other factors) https://t.co/XM5kCHiB4c