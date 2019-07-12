https://static.news.ru/photo/d4fde3fa-a496-11e9-a1a7-fa163e074e61_1024.jpg Galaxy Note10 Фото: GalaxyNote10Global/facebook.com

Новая информация о 5G-модели смартфона Samsung Galaxy Note 10 5G появилась в Сети. Самая дорогая версия флагмана должна получить 12 Гб оперативной памяти и накопитель на 1 Тб.

Кроме того, инсайдер Роланд Квандт назвал предполагаемые цены на Galaxy Note 10 в Европе. Стандартная модель с 256 Гб обойдётся пользователям в €999, модель «плюс» — в €1149.

Samsung Galaxy Note 10 / Note 10 Plus start at 256GB in Europe, priced at 999 / 1149 Euro respectively. (Disclaimer: based on what retailers are saying, may change depending on markets and other factors) https://t.co/XM5kCHiB4c — Roland Quandt (@rquandt) 12 июля 2019 г.

Ранее News.ru рассказал, что смартфоны Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ прошли сертификацию в Федеральной комиссии по связи США. Согласно документации, устройства действительно получат дыру в дисплее для селфи-камеры и лишатся 3,5-мм аудиоразъёма.

Флагман также оснастят тройной основной камерой с лазерным автофокусом и светодиодной вспышкой. Размеры Galaxy Note 10 составят 77,6x162,5x170,1 мм. Примечательно, что в аппарате отсутствует физическая кнопка Bixby. Кроме того, производитель подготовил версию Galaxy Note 10 с двумя сим-картами.

Презентация новых устройств пройдёт 7 августа.