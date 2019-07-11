https://static.news.ru/photo/0f09a78e-a3af-11e9-a0fe-fa163e074e61_1024.jpg Samsung Galaxy Note 10 Фото: Samsung Galaxy Note/facebook.com

Смартфоны Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ прошли сертификацию в Федеральной комиссии по связи США. Согласно документации, устройства действительно получат дыру в дисплее для селфи-камеры и лишатся 3,5-мм аудиоразъёма.

Флагман также оснастят тройной основной камерой с лазерным автофокусом и светодиодной вспышкой. Размеры Galaxy Note 10 составят 77,6x162,5x170,1 мм. Примечательно, что в аппарате отсутствует физическая кнопка Bixby. Кроме того, производитель подготовил версию Galaxy Note 10 с двумя сим-картами.

Презентация новых устройств пройдёт 7 августа. Смартфон может получить 6,3-дюймовый Dynamic AMOLED-экран с дырой посередине для селфи-камеры, поддержкой HDR10+ и разрешением 1440x3040 пикселей, а также фирменный стилус S Pen. Аппаратной основой Galaxy Note 10 могут стать Snapdragon 855/Exynos 9820 (в зависимости от региона) и до 12 Гб оперативной памяти.

Ранее News.ru рассказал, что Apple отключила приложение «Рация» на «умных» часах Apple Watch из-за неустановленной уязвимости. Она позволяла прослушивать iPhone другого пользователя без его согласия.