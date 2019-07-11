https://static.news.ru/photo/7d9b9d10-a3a5-11e9-aafb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Apple отключила приложение «Рация» на «умных» часах Apple Watch из-за неустановленной уязвимости. Она позволяла прослушивать iPhone другого пользователя без его согласия.

Хотя нам неизвестно о каком-либо использовании этой уязвимости в отношении клиентов и для её активации требуются конкретные условия и последовательность событий, мы очень серьёзно относимся к безопасности и конфиденциальности наших клиентов, — заявили в Купертино.

Разработчики принесли извинения за ошибку и временное отключение приложения. «Рация» останется на устройствах, но не будет работать, пока Apple не выпустит соответствующее обновление, сообщил TechCrunch .

Ранее News.ru сообщил, что база с адресами электронной почты и паролями от 500 тысяч аккаунтов пользователей интернет-магазина Ozon была выложена на одном из сайтов, собирающих утечки данных. Роскомнадзор направит запрос в компанию, в котором потребует от неё разъяснений ситуации.