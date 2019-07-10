База с адресами электронной почты и паролями от 500 тысяч аккаунтов пользователей интернет-магазина Ozon была выложена на одном из сайтов, собирающих утечки данных.
Как
Как писал News.ru, Генеральная прокуратура России проводит проверку по факту утечек персональных данных россиян, в том числе клиентов ОТП Банка, Альфа-Банка и ХКФ банка, обнаруженных в Сети. Ранее газета «Коммерсант» сообщила об утечке персональных данных порядка 900 тыс. клиентов трёх банков. Их имена, телефоны, паспортные данные и сведения о месте работы были обнаружены в базах, выложенных в Интернет в конце мая.