https://static.news.ru/photo/460fd7d4-a32e-11e9-a59a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

База с адресами электронной почты и паролями от 500 тысяч аккаунтов пользователей интернет-магазина Ozon была выложена на одном из сайтов, собирающих утечки данных.

Как сообщил РБК эксперт в сфере кибербезопасности, утечка могла произойти ещё полгода назад. По его словам, база скомпилирована из двух других, поэтому пароли могут быть уже неактуальны.

Как писал News.ru, Генеральная прокуратура России проводит проверку по факту утечек персональных данных россиян, в том числе клиентов ОТП Банка, Альфа-Банка и ХКФ банка, обнаруженных в Сети. Ранее газета «Коммерсант» сообщила об утечке персональных данных порядка 900 тыс. клиентов трёх банков. Их имена, телефоны, паспортные данные и сведения о месте работы были обнаружены в базах, выложенных в Интернет в конце мая.