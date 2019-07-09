https://static.news.ru/photo/16eee764-a235-11e9-a64b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Александр Куров/News.ru

Генеральная прокуратура России проводит проверку по факту утечек персональных данных россиян, в том числе клиентов ОТП Банка, Альфа-Банка и ХКФ банка, обнаруженных в Сети в конце мая.

Генпрокуратура России с привлечением Роскомнадзора организовала проверку сведений о распространении крупными электронными торговыми площадками, а также банками персональных данных граждан России, — сообщил на интернет-канале Генпрокуратуры «Эфир» официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила об утечке персональных данных порядка 900 тыс. клиентов трёх банков. Их имена, телефоны, паспортные данные и сведения о месте работы были обнаружены в базах, выложенных в Интернет в конце мая.

Как писал News.ru, Роскомнадзор не нашёл нарушений в утечке в Интернет личных данных 360 тысяч россиян. Она произошла во время работы операторов информационных государственных систем. 15 мая стало известно, что в восьми информационных системах госорганов оказались размещены 360 тысяч записей с личной информацией, содержащей сведения о месте работы, а также адреса электронной почты, СНИЛС и паспортные данные.