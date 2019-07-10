https://static.news.ru/photo/47f76f4a-4748-11e9-9a14-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ozon.ru

Роскомнадзор направит запрос компании Ozon, в котором потребует разъяснений в связи с утечкой персональных данных более 450 тысяч пользователей.

Ранее база с адресами электронной почты и паролями от аккаунтов пользователей интернет-магазина была выложена на одном из сайтов, собирающих утечки данных.

Роскомнадзор направит письмо в Ozon для получения разъяснений от компании по возникшей утечке, — заявил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

Представитель Роскомнадзора подчеркнул, что адрес электронной почты и пароль можно отнести к персональным данным, а распространение подобной информации недопустимо. Кроме того, интернет-магазин не предупредил своих пользователей о том, что информация о них может оказаться в руках мошенников, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, Генеральная прокуратура России проводит проверку по факту утечек персональных данных россиян, в том числе клиентов ОТП Банка, Альфа-Банка и ХКФ банка, обнаруженных в Сети в конце мая.