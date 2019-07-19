Предполагаемыми поставщиками дисплеев могут стать компании Samsung или LG. В 2020 году Apple, по прогнозам, выпустит четыре новых модели iPhone, три из которых получат OLED-дисплеи с диагональю 5,4 дюймов, 6,1 дюймов и 6,7 дюймов соответственно.
Новинки будут оснащены 5G-модемами, а два топовых смартфона также получат ToF-камеры, ориентированные в первую очередь на передовые возможности дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности.
Что касается четвёртой модели, то вместе с ней Apple намерен перейти в «гораздо более значимую категорию, чем это было в последних выпусках». Возможно, в Купертино работают над устройством, сопоставимым по размерам с iPhone 8, но без 5G и OLED-экран.