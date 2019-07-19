https://static.news.ru/photo/8688a664-ac4e-11e9-abf3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Китайский инсайдер Ice Universe поделился новыми подробностями о линейке iPhone 2020. Apple рассматривает возможность добавить в смартфоны экраны с переключаемой кадровой частотой 60 Гц/120 Гц.

Apple is considering a switchable 60Hz/120Hz refresh rate screen on the iPhone in 2020, and is discussing with Samsung and LG. pic.twitter.com/4aoU303umu — Ice universe (@UniverseIce) 21 июля 2019 г.

Предполагаемыми поставщиками дисплеев могут стать компании Samsung или LG. В 2020 году Apple, по прогнозам, выпустит четыре новых модели iPhone, три из которых получат OLED-дисплеи с диагональю 5,4 дюймов, 6,1 дюймов и 6,7 дюймов соответственно.

Новинки будут оснащены 5G-модемами, а два топовых смартфона также получат ToF-камеры, ориентированные в первую очередь на передовые возможности дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности.

Что касается четвёртой модели, то вместе с ней Apple намерен перейти в «гораздо более значимую категорию, чем это было в последних выпусках». Возможно, в Купертино работают над устройством, сопоставимым по размерам с iPhone 8, но без 5G и OLED-экран.

Ранее News.ru рассказал, что всё меньше владельцев iPhone меняют свои старые устройства на новые модели «яблочных» смартфонов. Лояльность Apple снизилась на 15,2% по сравнению с мартом 2018 года.