https://static.news.ru/photo/f7edd9ea-9403-11e9-bc90-fa163e074e61_1024.jpg Nova 5 Фото: Huawei Nova 5/facebook.com

Китайская компания Huawei анонсировала новую линейку смартфонов Nova 5 с тремя её представителями — Nova 5, Nova 5i и Nova 5 Pro. Все устройства получили дисплеи с каплевидным вырезом под 32-мегапиксельную фронтальную камеру и подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Huawei Nova 5i, Nova 5, and Nova 5 Pro Smartphones Launched in China



Read More: https://t.co/xj2U1Raxvq pic.twitter.com/mjFRrJ8O0Z — PhoneRadar (@phoneradarblog) 21 июня 2019 г.

Производитель оснастил Nova 5 новейшим чипсетом HiSilicon Kirin 810, изготовленным по 7-нм техпроцессу. Восьмиядерный процессор использует два ядра Cortex-A76 2,27 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 1,88 ГГц. Смартфон также получил 6,39-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и впервые в истории Huawei нейронный процессор (NPU), выделенный чип для искусственного интеллекта.

Huawei подготовила для будущих владельцев Nova 5 8 Гб оперативной, 128 Гб внутренней флеш-памяти, четверную основную камеру на 48, 16, 2 и 2 Мп, а также поддержу быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Nova 5 Pro и Nova 5i отличаются от стандартной модели процессорами: первый получил Kirin 980, второй — Kirin 710. Кроме того, «младший» аппарат получил четверную камеру на 24, 8, 2 и 2 Мп и поддержку быстрой зарядки на 10 Вт.

Huawei Nova 5 поступит в продажу в середине июля по цене $410. Nova 5 Pro выйдет раньше — в июне. Его стоимость составит $430.

Компания также поделилась данными об общих продажах смартфонов. С начала 2019 года до конца мая Huawei отгрузила 100 млн аппаратов.

Ранее News.ru рассказал, что Huawei решила повременить с запуском складного смартфона Mate X. Производитель перенёс релиз устройства с июня на сентябрь.