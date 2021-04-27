Вечный карандаш придумали в Великобритании

На сервисе краудфандинга Kickstarter компания из Великобритании открыла продажу ForeverPen — карандаша, который никогда не заканчивается. Новинку оценили в $40 (около трёх тысяч рублей).
Устройство работает без чернил. Оно придумано так, чтобы оставлять на поверхности след, окисляющийся на воздухе. В результате карандаш, сделанный из серебряного композита, пишет вечно, никогда не заканчиваясь и не требуя заточки или пополнения чернил,
Новинка выполнена в виде маленькой ручки, которую можно надеть на браслет или брелок и носить с собой. След, оставляемый ForeverPen, напоминает карандашный графит.
Кроме того, заострённый наконечник устройства можно использовать для открытия коробок.
Ранее создатели стартапа Auctify в Канаде изобрели очки, которые должны защитить владельца от прокрастинации.
Устройство получило название Specs. В него встроена видеокамера. Специальное программное обеспечение анализирует предметы, которые видит владелец. В программе ведётся учёт того, сколько времени человек потратил на то или иное занятие.