Стало известно о возможном срыве презентации новых умных часов Apple

Apple может не показать на осенней презентации часы нового поколения Apple Watch, так как подрядчики не успевают закончить их производство. Об этом пишет агентство Nikkei.

По данным агентства, партнеры Apple испытывают серьезные проблемы в достижении «удовлетворительных производственных показателей». Из-за пандемии Apple и ее поставщики были лишены возможности поездок для проверки новых спецификаций и обнаружения трудностей с дизайном до начала тестового производства. В настоящий момент производство часов временно приостановлено.

Специалисты полагают, что задержка связана со сложностью конструкции новых часов, которая серьёзно отличается от предыдущей, в связи с чем возникли проблемы при сборке электронных модулей, компонентов и дисплеев. Так, они будут снабжены функцией измерения артериального давления, что означает установку большего числа компонентов в корпус аналогичного размера. Кроме того, они должны соответствовать требованиям по водонепроницаемости, что еще больше усложняет задачу. Ранее аналитики предположили, что анонс новых гаджетов Apple, в числе которых ожидаются iPhone 13, часы Apple Watch и планшеты iPad, должен состояться 14 сентября, однако нынешние проблемы могут повлиять на планы по отгрузке.

Между тем на сайте ведомства США по патентам и товарным знакам нашли документ, в котором было описано новое изобретение компании Apple. Новый автомобиль компании получит высокотехнологичную систему индикации, предупреждающую других автомобилистов о потенциальной опасности. Помимо оповещений о поворотах или остановках, автомобиль сможет проинформировать окружающих о скорости своего авто или о намерении припарковаться. По оценке экспертов, такая машина появится на автомобильном рынке не раньше 2024 года.