https://static.news.ru/photo/f2674b4e-3d5b-11ea-af18-fa163e074e61_660.jpg Фото: LoboStudioHamburg /Pixabay.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ назвала сроки предустановки российских приложений на смартфоны, планшеты, SMART-TV и ПК. Об этом сообщило RNS со ссылкой на проект предложений ведомства.

С 1 июля 2020 года предустановка будет обязательной для смартфонов, с 1 июля 2021 планшетов, с 1 июля 2022 для ПК и с 1 июля 2023 года — для SMART- ТV, — процитировали замглавы регулятора Анатолия Голомолзина в агентстве.

Весной 2020 года предложения ведомства отправят на рассмотрение в правительство.

Анатолий Голомолзин отметил, что в пакет российского программного обеспечения для смартфонов войдут: антивирусы, навигаторы, приложения для доступа к госуслугам, поисковики, а также платёжные системы. Он добавил, что такие же программы будут установлены на планшеты, кроме платёжных систем. В программное обеспечение для «умного» телевидения, планшетов и компьютеров будут входить приложения аудиовизуального характера, а также программы первого и второго мультиплекса.

Кроме того, в пакет российский приложений войдут только популярные и качественные программы. Если приложение будет уступать по своим данным иностранному разработчику, то оно не будет включено в обязательный список, сообщил Анатолий Голомолзин.

Тем самым обеспечиваются равные условия конкуренции, а потребители получают возможность выбора, — процитировали замглавы ФАС в RNS.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперты прогнозируют, что компания Apple будет игнорировать закон об обязательной предустановке российского ПО на свои гаджеты. Однако официального заявления со стороны компании не было.