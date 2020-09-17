Sony назвала цены на новые PlayStation

https://static.news.ru/photo/9c82b3be-f87a-11ea-affa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/dpa

Продажи игровой консоли нового поколения PlayStation 5 стартуют 12 и 19 ноября 2020 года. Российские покупатель смогут приобрести приставки по цене от 37 999 рублей.

Сначала PlayStation 5 появится в продаже в США, Мексике, Канаде, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее, в других странах мира — через неделю, передаёт ТАСС.

Как и во всём мире, в России будут доступны две версии консоли с одинаковой производительностью, но при этом с оптическим приводом за 46 999 рублей и без привода за 37 999 рублей, — уточнили в «PlayStation Россия».

PlayStation в России лидирует по продажам среди игровых консолей.

Как писал NEWS.ru ранее, корпорация Microsoft официально объявила, когда в продажу поступят новые приставки Xbox Series X и Xbox Series S и сколько они будут стоить.