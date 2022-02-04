СМИ назвали дату релиза бюджетного смартфона Apple с 5G

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В марте американская кмапния Apple намерена представить публике новый бюджетный iPhone и обновлённый iPad с технологией 5G. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомлённые источники. По имеющимся данным, новый телефон станет первым обновлением модели iPhone SE за два года.

Как рассказали источники, у телефона появятся сетевые возможности 5G, его оснастят улучшенной фотокамерой и более быстрым процессором. Новый iPad, предположительно, будет обновлением модели Air.

Также собеседники агентства сообщили, что в первой половине марта Apple планирует выпустить обновление iOS 15.4. Обновление коснётся сервиса FaceID и позволит распознавать лица людей, носящих маски.

Сообщается, что презентация новых гаджетов состоится 8 марта или около этой даты. Предполагается, что она пройдёт в режиме онлайн.

Ранее сообщалось, что американская компания Apple открыла представительство, филиал или юридическое лицо в России. Она стала первой компанией, исполнившей требования российского «закона о приземлении».