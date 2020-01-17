Инсайдер Эван Бласс поделился возможными рендерами смартфона Huawei P40 Pro. Судя по изображениям, устройство получит основную пентакамеру и керамический корпус.
Маркировка Leica говорит, что камера охватывает фокусное расстояние от 18 до 240 мм, обеспечивающее более чем 13-кратный оптический зум. Дыра под фронтальную камеру будет сдвоенной и разместится в левой части дисплея, который, в свою очередь, получил форму «водопада».
Кнопки включения и регулировки громкости
Ранее NEWS.ru рассказал, что Huawei отчиталась о продажах 5G-смартфонов в 2019 году. В соцсети Weibo производитель рассказал, что ему удалось отгрузить свыше 6,9 млн устройств.
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