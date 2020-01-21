Компания Qualcomm в рамках мероприятия в Нью-Дели презентовала трио новых процессоров — Snapdragon 720G, 662 и 460. Современные чипы ориентирована на 4G-смартфоны.
720G представляет собой 8-нм восьмиядерный процессор (2 ядра Cortex-A76 и шесть Cortex-A55) с частотой до 2,33 ГГц. Он использует графический процессор Adreno 618. 720G и новый ИИ-ускоритель, который повышает эффективность игры, фотосъёмки и производительности, а также отзывчивость виртуальных помощников.
Snapdragon 662 станет промежуточным звеном между 660 и 665. Восемиядерный чипсет (Kryo 260) с частотой до 2 ГГц получил GPU Adreno и новый процессор обработки изображений Spectra 340T, улучшающий качество изображения в условиях слабого освещения и позволяющий добавить поддержку функций дополненной реальности через камеру.
Третьим стал чипсет начального уровня Snapdragon 460 с восемью ядрами Kryo 240 с частотой до 1,8 ГГц и GPU Adreno 610, который также поддерживает графический интерфейс Vulkan. Как заявили в компании, новинка будет на 60% производительнее Snapdragon 450.
Первые устройства с 720G
Ранее NEWS.ru писал, что Qualcomm анонсировала платформу Snapdragon XR2 для дополненной и виртуальной реальности. Она станет основой для очков дополненной реальности, которые компания разрабатывает совместно с Niantic, знакомой игрокам по Pokémon Go.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен