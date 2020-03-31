Honor, бренд китайской компании Huawei, представил бюджетный смартфон Honor 9A. Он получил аккумулятор на 5000 мАч, который, по словам производителя, может продержаться до трёх дней работы без подзарядки.
Устройство оснащено 6,3-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом, двойной камерой на 13 и 2 Мп и селфи-камерой на 8 Мп. Аппаратной основой смартфона стали чипсет Helio P35, 4 Гб оперативной и 64 или 128 Гб флеш-памяти.
Honor 9A также получил сканер отпечатков пальцев на задней панели, NFC, поддержку двух сим-карт, разблокировку по лицу, microSD, Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 5.0.
Смартфон поступит в продажу 7 апреля. Стоимость базовой версии (4/64 Гб) составит $127.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Huawei в рамках онлайн-презентации представила флагманскую линейку Huawei P40. Новинки по-прежнему будут использовать магазин Huawei AppGallery в качестве альтернативы Google Play.
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