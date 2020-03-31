https://static.news.ru/photo/e23eb9b8-7326-11ea-a1f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Honor

Honor, бренд китайской компании Huawei, представил бюджетный смартфон Honor 9A. Он получил аккумулятор на 5000 мАч, который, по словам производителя, может продержаться до трёх дней работы без подзарядки.

Устройство оснащено 6,3-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом, двойной камерой на 13 и 2 Мп и селфи-камерой на 8 Мп. Аппаратной основой смартфона стали чипсет Helio P35, 4 Гб оперативной и 64 или 128 Гб флеш-памяти.

Honor 9A также получил сканер отпечатков пальцев на задней панели, NFC, поддержку двух сим-карт, разблокировку по лицу, microSD, Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 5.0.

Смартфон поступит в продажу 7 апреля. Стоимость базовой версии (4/64 Гб) составит $127.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Huawei в рамках онлайн-презентации представила флагманскую линейку Huawei P40. Новинки по-прежнему будут использовать магазин Huawei AppGallery в качестве альтернативы Google Play.