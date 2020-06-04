Поставщик Apple допустил задержку выхода iPhone 12

https://static.news.ru/photo/1221eb24-a70b-11ea-b836-fa163e074e61_660.jpg Фото: iPhoneUsersCommunity/facebook.com

Компания Broadcom, крупный поставщик Apple, предположил, что новые iPhone будут выпущены в 2020 году позже, чем обычно.

Генеральный директор фирмы Хок Тан обсудил «задержку основного продукта» у «крупного североамериканского производителя телефонов» во время разговора с инвесторами и аналитиками 4 июня. По словам главы компании, не стоит ждать роста доходов до четвёртого финансового квартала (1 июля — 30 сентября).

Производители смартфонов обычно заказывают компоненты за месяцы до запуска продукта (у Apple презентация iPhone традиционно проходят в сентябре). Если бы в Купертино придерживались прежних планов, то Broadcom получила бы заказы уже в текущем квартале, который длится до 31 июня, передаёт Bloomberg.

Компания производит для Apple чипы, в том числе беспроводные адаптеры для «яблочных» смартфонов.

Задержка выхода нового iPhone вызвана пандемией COVID-19, которая замедлила поездки инженеров Apple в Китай для доработки устройств и вынудила сотрудников компании перейти на удалённую работу в первые месяцы года.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple готовится запустить единую подписку на «яблочные» сервисы. Пользователи обнаружили её упоминание в коде iOS 13.5.5.