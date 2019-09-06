Фото: Motorola

Смартфоны Apple оказались самыми популярными у российских пенсионеров. iPhone пользуется 37% пользователей старше 65 лет.

При этом чаще всего «яблочный» смартфон можно увидеть у пользователей в возрасте от 18 до 24 лет — девайс имеется у каждого второго человека из этой категории. В Санкт-Петербург живёт...