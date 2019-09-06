Компания Motorola в рамках выставки IFA 2019 представила пополнение линейки One — Motorola One Zoom. Устройство стало первым смартфоном производителя, получившим квадрокамеру.
One Zoom оснащён 6,39-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 2340 x 1080 пикселей, основной камерой на 48, 16, 8 и 5 Мп, селфи-камерой на 25 Мп и аккумулятором ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.
Аппаратной основой смартфона стали чипсет Snapdragon 675, 4 Гб оперативной и 128 Гб внутренней флеш-памяти. One Zoom работает прд управлением Android 9.0 Pie. Девайс также получил аудиоразъём 3,5 мм, порт USB-С, подэкранный сканер отпечатков пальцев и поддержку двух SIM-карт.
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