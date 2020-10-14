Место в очереди за новым iPhone в Москве за год подешевело в пять раз

https://static.news.ru/photo/9b322c26-0e1c-11eb-a342-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость места в очереди за новыми iPhone 12 в этом году оказалась дешевле прошлогодней примерно в пять раз.

Сейчас через электронные объявления можно купить позицию в очереди перед центральным Re:Store на Тверской улице по цене от 9,9 тыс. до 100 тыс. рублей, говорится в пресс-релизе сервиса объявлений «Авито».

14 октября, на следующий день после презентации новинки, только на одном «Авито» появилось более 30 объявлений о продаже места.

Также на цифровой доске объявлений можно встретить множество объявлений о предзаказе нового iPhone 12.

Ранее NEWS.ru писал о том, как прошла презентация нового iPhone на Apple Event.