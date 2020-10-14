Место в очереди за новым iPhone в Москве за год подешевело в пять раз

Стоимость места в очереди за новыми iPhone 12 в этом году оказалась дешевле прошлогодней примерно в пять раз.
Сейчас через электронные объявления можно купить позицию в очереди перед центральным Re:Store на Тверской улице по цене от 9,9 тыс. до 100 тыс. рублей, говорится в пресс-релизе сервиса объявлений «Авито».
14 октября, на следующий день после презентации новинки, только на одном «Авито» появилось более 30 объявлений о продаже места.
Также на цифровой доске объявлений можно встретить множество объявлений о предзаказе нового iPhone 12.
Ранее NEWS.ru писал о том, как прошла презентация нового iPhone на Apple Event.
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