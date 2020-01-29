https://static.news.ru/photo/403850b0-4203-11ea-b368-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Mail.ru Group объявила о запуске собственной умной колонки «Капсула». В качестве голосового ассистента выступит разработка компании «Маруся».

Цифровой помощник сможет рассказать последние новости, рассчитать время в пути до работы, напомнить о важных делах и решить другие ежедневные вопросы. В «Марусе» используются нейросети, которые постоянно обучаются на новых данных, анализируя множество диалогов. Это, в свою очередь, помогает ассистенту точнее понимать пользователей.

По словам разработчиков, колонка станет первой на российском рынке, которая позволит владельцу совершать онлайн-звонки (пользователь «ВКонтакте» сможет звонить всем, кто есть в его списке друзей), работать с пластиковыми RFID-картами и слушать музыку из плейлиста соцсети.

При участии MRG Tech Lab — технологического подразделения Mail.ru Group — создатели девайса также добавили интеллектуальную систему музыкальных рекомендаций, подбирающую треки с учётом пользовательских интересов.

Для развития и для души

«Капсула» сможет воспроизвести композиции, созданные искусственным интеллектом. Компания Mubert, которая специализируется на разработке музыкальных нейросетей, создаёт в режиме реального времени плейлисты в разных музыкальных жанрах. Библиотека уже насчитывает более ста тематических подборок.

В колонке предусмотрены инструменты для развития интеллекта и тренировки памяти, а сам голосовой помощник будет делиться знаниями в формате игр и викторин и рассказывать интересные факты. Разработчики также подготовили для детей обучающие программы, адаптированные под разные возрастные группы (сказки для малышей или таблица умножения для ребят постарше).

Поддержка интерактивных пластиковых RFID-карт поможет взаимодействовать с девайсом ребёнку, который пока не может сформулировать речевой запрос. На них, как отметили в компании, будут записаны развивающие игры, забавные звуки и другой контент.

Акустическая система спроектирована специально для «Капсулы». Она состоит из трёх динамиков и усилителя звука. Мощность колонки составляет 30 ватт. Для точного распознавания речи на расстоянии в колонку встроены шесть цифровых микрофонов. Для вечернего времени пользователям будет доступен специальный режим, при котором низкие частоты звучат тише.

Пользователи также смогут интегрировать колонку в системы умного дома и управлять через неё различной техникой. Первыми партнерами Mail.ru Group в создании технологий для умного дома стали «Ростелеком» и Redmond.

Колонка поступит в продажу в этом квартале. Устройство уже доступно для предзаказа.

Ранее NEWS.ru рассказал, что почта Mail.ru проанализировала, какие дизайны обоев основной страницы устанавливают пользователи разного пола и возраста. Так, мужчинам больше нравятся урбанистические картины («огни мегаполиса» и фото небоскрёбов).