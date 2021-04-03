LG прекращает производство смартфонов

https://static.news.ru/photo/b5bbd5c8-0c01-11eb-a654-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Компания LG объявила о прекращении производства смартфонов. Вместо этого корпорация из Южной Кореи намерена сосредоточиться на создании неожиданных для себя вещей. Об этом говорится в заявлении компании.

Стратегическое решение LG выйти из невероятно конкурентного сектора мобильных телефонов позволит компании сосредоточить ресурсы в таких областях роста, как компоненты для электромобилей, подключаемые девайсы, умный дом, робототехника, искусственный интеллект и решения для бизнеса, а также платформы и сервисы, — цитирует заявление компании РИА Новости.

LG Group — четвёртая по величине южнокорейская финансово-промышленная группа. Основные направления деятельности — электроника, химическая продукция и телекоммуникационное оборудование.

LG образована в результате слияния компаний Lucky и Goldstar. Было принято решение назвать новую компанию Lucky-Goldstar, что позже сократили до аббревиатуры LG.

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