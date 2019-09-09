https://static.news.ru/photo/1d14f8ca-d2e3-11e9-9683-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Южнокорейская компания LG может покинуть рынок смартфонов в России. Причиной этому послужило укрепление позиций китайских конкурентов.

Поставки бренда в Россию падали с 2017 года, и в первом полугодии 2019 года они снизились до 5 тыс. штук. Продажи устройств начали сокращаться в первой половине 2018 года: по сравнению с аналогичным периодом 2017 года этот показатель уменьшился практически в пять раз.

По состоянию на сентябрь 2019 года смартфоны LG практически не представлены в крупных розничных сетях электроники. Кроме того, на сайте производителя для заказа доступна только одна модель, сообщает газета «Коммерсантъ».

Ранее News.ru сообщил, что Facebook не заплатила в срок 3000 рублей штрафа по жалобе Роскомнадзора. С компании пытались взыскать средства за отказ предоставить ведомству информацию о локализации данных российских пользователей.

Постановление вступило в силу 25 июня, и Facebook предоставлялось 60 дней на добровольную уплату штрафа. После истечения срока взысканием займутся приставы.