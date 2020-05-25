IT-эксперт назвал лучшие смартфоны стоимостью до десяти тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/42a7e096-9efa-11ea-87a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смартфоны с неплохими камерами и достаточно ёмкими аккумуляторами можно найти и в ценовой категории до 10 тысяч рублей, хотя бюджетными считаются модели по цене до 12-15 тысяч, рассказал IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

В качестве примера специалист привёл модель Galaxy A10 от Samsung, которая в мае 2020 года стоит примерно 8,5 тысяч рублей — этот смартфон достаточно долго держит заряд, у него есть карта памяти, к минусам можно отнести лишь единственную камеру на 13 Мп, но фотографии, сделанные на аппарат, достаточно качественные. Немного дороже, около 11 тысяч рублей, стоит смартфон Realme 5, но по своим параметрам он намного превосходит бюджетную модель от Samsung, добавил Николаев в беседе с РИА Новости.

Из гаджетов, произведённых в Китае, эксперт советует обращать внимание на продукцию проверенных временем производителей — Xiaomi и Huawei. Покупка этих смартфонов может стать достаточно выгодной, так как линейка устройств быстро обновляется и «старые» модели продаются дешевле.

Как писал NEWS.ru ранее, Redmi, бренд китайской компании Xiaomi, презентовал смартфон Redmi K30i 5G. Устройство оснащено основной квадрокамерой и 6,67-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц.