Исследовательская компания CCS Insights считает, что 5G достигнет отметки в 1 млрд соединений в 2022 году, а в 2025-м этот показатель увеличится до 3,2 млрд. Как утверждают специалисты, занимавшиеся отчётом, их ожидания оказались даже более оптимистичными, чем предыдущие прогнозы.

Китай, в частности, возглавит рост сетей пятого поколения, и к 2024 году в стране будет зафиксирован 1 млрд соединений. Устойчивость 5G во многом объясняется выходом нового iPhone, который, по многочисленной инсайдерской информации, получит поддержку нового поколения мобильной связи. Потребители уже могут купить соответствующие устройства от других производителей, однако аналитики уверены, что именно Apple сегодня задаёт тренды.

Apple станет неофициальным стартом 5G. Особенно в странах с высоким уровнем использования iPhone, таких как США или Великобритания, люди очень ждут следующей линейки. Это должно стимулировать внедрение 5G во второй половине года, — рассказал ZDNet аналитик CCS Insights Кестер Манн.

И хотя пока неизвестно, какие цены будут у новых «яблочных» устройств (инсайдеры считают, что стоимость iPhone 12 может начинаться от $649), аналитик добавил, что 5G в целом начнёт смещаться в сторону более доступных устройств. Рынок смартфонов в краткосрочной перспективе сократится из-за пандемии COVID-19, но влияние на поставки девайсов в ближайшие несколько лет будет минимальным. Согласно отчёту компании, полное восстановление случится не раньше 2022 года, и к тому времени купить смартфон с поддержкой 5G будет проще простого.

Мы увидим переход к рынку среднего уровня, что приведёт к тому, что люди купят телефон, и по умолчанию он будет поддерживать 5G. Это вопрос задела на будущее: вы приобретаете смартфон, чтобы пользоваться им в течение следующих нескольких лет, и это будет означать, что он совместим с 5G, — замечает Манн.

От потребителей до промышленности

По словам аналитика, в краткосрочной и среднесрочной перспективах пользователи не увидят слишком больших изменений. Потребители могут ожидать, что 5G будет, по сути, лучшей версией 4G: более высокие скорости и пропускная способность, а также лучшее покрытие. Например, в Южной Корее, где 5G-соединения преодолели отметку в 6 млн, технология усиленно продвигалась с ориентацией на простых юзеров.

Так, во время изоляции ведущий оператор мобильной связи запустил бейсбольный стриминговый сервис с поддержкой сетей пятого поколения. Он позволял зрителям подключаться к различным камерам, чтобы фанаты могли смотреть игры под разными углами: от основного экрана и крупного плана игроков до групп поддержки и подробного анализа ключевых моментов. Пользователи из Южной Кореи также могут использовать 5G для улучшенных видеозвонков с участием до восьми человек на платформе под названием Narle, что позволяет им задействовать AR-эмодзи (дополненная реальность) и 3D-аватары.

По другую сторону от потребителей находится промышленность. Фактически 5G часто позиционируется как бизнес-революция, о чём NEWS.ru уже писал. Манн считает, что долгосрочная прибыль наиболее вероятна именно для промышленности, где интерес уже проявляется со стороны мобильности или здравоохранения.

Особая сфера интересов — использование частных сетей 5G. Это совершенно новый способ распределения сетевого спектра: частные компании могут взять в свои руки некоторые частоты и получить сети с высокой пропускной способностью, которыми они будут управлять сами.

Однако какими бы привлекательными ни были перспективы нового поколения мобильной связи для бизнеса, пандемия COVID-19 может привести к ограничению бюджета на технологии в течение следующих нескольких месяцев. Недавний анализ GlobalData показал, что компании будут сокращать ненужные IT-проекты в течение оставшейся части 2020 года в результате вероятного спада, вызванного кризисом.

Манн считает, что цель бизнеса сейчас — пережить этот тяжёлый период и поддержать работников. Но во всяком случае глобальная пандемия подчеркнула необходимость лучшей и более надёжной связи, будь то на уровне коммерции или потребителей.