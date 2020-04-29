Гаджеты

Цена iPhone 12 может начинаться от $649

16:19, 30 апреля 2020
Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Компания Apple может оценить самую младшую модель iPhone 12 в $649. Смартфон получит 5,7-дюймовый OLED-экран и двойную основную камеру.

По информации техноблогера Джона Проссера (Jon Prosser), 6,1-дюймовая модель будет стоить $749. iPhone 12 Pro с тремя задними камерами и дисплеем на 6,1 дюймов обойдётся пользователям в $999. Цена самой топовой модели, iPhone 12 Pro Max, с самым большим экраном в линейке (6,7 дюймов) составит $1099.

В линейке iPhone 2020 года одним из главных изменений, по мнению аналитиков, станет обновлённая система TrueDepth с улучшенной технологией распознавания лиц Face ID. Модель iPhone 12 Pro может получить 6 Гб оперативной памяти и основную камеру с сенсором ToF (Time of Flight) для 3D-сканирования глубины.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple задерживает массовое производство грядущей линейки iPhone 12 на месяц. Воздействие пандемии COVID-19 на цепочки поставок и производственный процесс нарушило планы компании.

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