Цена iPhone 12 может начинаться от $649

По информации техноблогера Джона Проссера (Jon Prosser), 6,1-дюймовая модель будет стоить $749. iPhone 12 Pro с тремя задними камерами и дисплеем на 6,1 дюймов обойдётся пользователям в $999. Цена самой топовой модели, iPhone 12 Pro Max, с самым большим экраном в линейке (6,7 дюймов) составит $1099.
В линейке iPhone 2020 года одним из главных изменений, по мнению аналитиков, станет обновлённая система TrueDepth с улучшенной технологией распознавания лиц Face ID. Модель iPhone 12 Pro может получить 6 Гб оперативной памяти и основную камеру с сенсором ToF (Time of Flight) для 3D-сканирования глубины.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple задерживает массовое производство грядущей линейки iPhone 12 на месяц. Воздействие пандемии COVID-19 на цепочки поставок и производственный процесс нарушило планы компании.