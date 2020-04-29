Цена iPhone 12 может начинаться от $649

https://static.news.ru/photo/26fd3832-8ae6-11ea-8b3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Компания Apple может оценить самую младшую модель iPhone 12 в $649. Смартфон получит 5,7-дюймовый OLED-экран и двойную основную камеру.

Been seeing some reports speculating on iPhone 12 prices, so I asked my sources



5.4 iPhone 12 D52G

OLED / 5G

2 cam

$649



6.1 iPhone 12 D53G

OLED / 5G

2 cam

$749



6.1 iPhone 12 Pro D53P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$999



6.7 iPhone 12 Pro Max D54P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$1,099 — Jon Prosser (@jon_prosser) April 30, 2020

По информации техноблогера Джона Проссера (Jon Prosser), 6,1-дюймовая модель будет стоить $749. iPhone 12 Pro с тремя задними камерами и дисплеем на 6,1 дюймов обойдётся пользователям в $999. Цена самой топовой модели, iPhone 12 Pro Max, с самым большим экраном в линейке (6,7 дюймов) составит $1099.

В линейке iPhone 2020 года одним из главных изменений, по мнению аналитиков, станет обновлённая система TrueDepth с улучшенной технологией распознавания лиц Face ID. Модель iPhone 12 Pro может получить 6 Гб оперативной памяти и основную камеру с сенсором ToF (Time of Flight) для 3D-сканирования глубины.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple задерживает массовое производство грядущей линейки iPhone 12 на месяц. Воздействие пандемии COVID-19 на цепочки поставок и производственный процесс нарушило планы компании.