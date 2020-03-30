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Компания Apple продолжают готовиться к осеннему релизу новой линейки iPhone с поддержкой сетей пятого поколения (5G). Производитель придерживается прежнего графика отчасти потому, что потому, что массовое производство аппаратов начнётся не раньше лета.

Foxconn, одному из ключевых партнёров Apple, чтобы уложиться в срок, пришлось увеличить премии для привлечения новых работников, крайне необходимых для сборки девайсов. При этом, несмотря на то, что iPhone c 5G выйдет в намеченное время, другие «яблочные» продукты могут быть отложены из-за сбоев в цепи поставок, передаёт Bloomberg.

По данным инсайдеров, осенью Apple выпустит четыре новых модели iPhone, включая одну 5,4-дюймовую, две 6,1-дюймовые модели и одну 6,7-дюймовую модель. Все устройства могут получить OLED-дисплеи и новый дизайн.

В то же время в конце марта Nikkei Asian Review со ссылкой на источники заявило, что Apple рассматривает возможность переноса даты релиза новой линейки iPhone с поддержкой 5G. Поводом к этому послужила пандемия коронавируса, которая угрожает глобальному спросу и нарушает график разработки «яблочных» продуктов компании, писал NEWS.ru.