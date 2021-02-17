iPhone 13 Pro получит улучшенный дисплей и камеру

https://static.news.ru/photo/9203f76c-710c-11eb-b105-96000091f725_660.jpg Фото: letsgodigital.org

Новый флагман от Apple серии iPhone 13 будет обладать улучшенной камерой и усовершенствованным экраном Touch ID.

Частота обновления экрана у «яблочного» флагмана составит 120 Гц. Устройство будет оснащено новой батареей. Инженеры компании хотели поставить новый экран в нынешнюю версию, но ёмкости аккумулятора оказалось недостаточно, и от этой идеи отказались. Вероятно, Apple будет использовать технологию дисплея LTPO в новых iPhone, которая обеспечит низкое энергопотребление. По сообщениям инсайдеров, в новых флагманах будет реализована функция включённого экрана, на котором будут показаны дата, время, уровень заряда и другая информация.

Всего планируется выпустить четыре новые версии iPhone. Одна из них будет без USB-разъёма, а для зарядки необходимо будет использовать бесконтактную зарядку, сообщает «Экономика сегодня».

По данным MacRumors, дисплей смартфона сможет обновлять изображение с частотой 180 и 240 Гц. Все современные iPhone обновляют экран с частотой 60 Гц.

Как писал NEWS.ru, Apple разрабатывает шлем виртуальной реальности. Он будет иметь два дисплея с разрешением 8К и более 10 камер. Внутри него будут установлены датчики движения глаз. Управление будет осуществляться при помощи устройства, которое пользователь сможет надевать на палец. Вероятно, шлем будет представлен для широкой публики в 2022 году.