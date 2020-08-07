Huawei перейдёт на собственную операционную систему

https://static.news.ru/photo/b1ea31ec-d916-11ea-980b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wanggang/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Генеральный директор компании Huawei Юй Чэндун сообщил, что после введения новых санкций США было принято решение ускорить разработку собственной операционной системы HarmonyOS и перевести все устройства на неё.

При этом в компании рассчитывают не только перевести все устройства на HarmonyOS, но и сделать ОС «всемирной операционной системой», сообщает «Российская газета».

Помимо будущего конкурента Apple и Google, компания планирует выпустить ОС для компьютеров HarmonyOS 2.0. Предполагается, что кроме компьютеров операционная система будет использоваться в часах и автомобилях.

В Huawei также анонсировали линейку смартфонов Mate 40 и выпуск процессора Kirin.

Как писал NEWS.ru ранее, Huawei обогнала Apple и Samsung и захватила лидерство на рынке смартфонов. За последние три месяца китайская компания реализовала 55,8 млн устройств. Большая часть продаж пришлась на КНР (около 70%). При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение общего показателя на 5%.