Ассоциация Expert Imaging and Sound Association объявила лауреатов премии EISA Awards 2019-2020. Лучшим смартфоном эксперты признали Huawei P30 Pro.
Главными преимуществами смартфона назвали четверную камеру, позволяющие делать «лучшие снимки при слабом освещении», водостойкую конструкцию, дисплей, быстрый подэкранный сканер отпечатков пальцев и продолжительность автономной работы.
Кроме того, лучшим продвинутым смартфоном
News.ru ранее рассказал, что Huawei планирует увеличить штат российских центров исследований и разработок. В течение пяти лет компания намерена привлечь к работе более 1,5 тысячи человек.