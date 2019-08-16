https://static.news.ru/photo/2eb4a276-c008-11e9-954b-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/mellow20302726

Ассоциация Expert Imaging and Sound Association объявила лауреатов премии EISA Awards 2019-2020. Лучшим смартфоном эксперты признали Huawei P30 Pro.

Главными преимуществами смартфона назвали четверную камеру, позволяющие делать «лучшие снимки при слабом освещении», водостойкую конструкцию, дисплей, быстрый подэкранный сканер отпечатков пальцев и продолжительность автономной работы.

Кроме того, лучшим продвинутым смартфоном стал OnePlus 7 Pro, а лучшим «best buy» аппаратом — Xiaomi Redmi Note 7. Список экспертов EISA насчитывает более 60 специалистов из 29 стран, включая Россию.

News.ru ранее рассказал, что Huawei планирует увеличить штат российских центров исследований и разработок. В течение пяти лет компания намерена привлечь к работе более 1,5 тысячи человек.