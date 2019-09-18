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Индийский информатор Ишан Агарвал (Ishan Agarwal) раскрыл характеристики линейки Huawei Mate 30 за несколько часов до официального анонса. Вместе с ними он также опубликовал новые рендеры устройств.

Exclusive Full Renders of the #HUAWEI #Mate30Pro ! Which colour do you like the most? And yes, Slow-Mo at 7680fps@720p and 960fps@1080p along with A LOT of Camera features, all detailed in the specification sheet attached below. Could this become the best camera/video phone? pic.twitter.com/ClBy3XWZll — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) 19 сентября 2019 г.

Mate 30 Pro должен получить 6.53-дюймовый дисплей с разрешением, четверную основную камеру на 40, 40 и 8 Мп и 3D-сенсором глубины, селфи-камеру на 32 Мп и батарею ёмкостью 4500 мАч с поддержкой беспроводной зарядки мощностью 27 Вт. Аппаратной основой смартфона станут чипсет Kirin 990, 8 Гб оперативной и 128 и 512 Гб внутренней флеш-памяти.

After the exclusive HUAWEI #Mate30Pro full specs, it's time for the vanilla #Mate30 ! The #HUAWEI #Mate30Series is definitely turning out to be great. Let's wait and see in which countries it will be available. pic.twitter.com/LKWc1N7gyG — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) 19 сентября 2019 г.

Mate 30 будет оснащён 6,62-дюймовым AMOLED-экраном, тройной задней камерой на 16, 40 и 8 Мп, фронтальной на 24 Мп и аккумулятором ёмкостью 4200 мАч. Устройство также получит аналогичный чипсет, 6 или 8 Гб RAM и 128 свободного места на внутреннем накопителе.

Оба смартфона должны будут работать под управлением Android 10 c фирменной оболочкой EMUI 10.

Презентация линейки Mate 30 пройдёт сегодня, 19 сентября, в 15:00 по московскому времени.

Ранее News.ru сообщил, что Huawei может отказаться от выпуска линейки смартфонов Mate 30 в Центральной Европе. Производитель считает, что запуск в регионе дорогого устройства высокого класса без предустановленных приложений Google практически бесполезен.