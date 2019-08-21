https://static.news.ru/photo/cf8c45c8-c422-11e9-9c38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tamal Shee/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Google объявила о выходе приложения Google Go в «Play Маркете» во всех регионах. Оно доступно пользователям всех устройств Android, начиная с версии Lollipop.

Google Go занимает очень мало места на устройстве и позволяет быстрее и легче найти информацию в Интернете. Юзеры также могут переводить тексты при помощи камеры — голосовой помощник прочитает его вслух на выбранном языке.

Ранее News.ru сообщил, что Google разработала технологию, которая может распознавать язык жестов. Созданный подразделением Al Labs проект показал свою работоспособность на смартфоне с небольшими процессором и оперативной памятью. Алгоритм уже доступен как в виде исходного кода, так и в виде приложения для Android и iOS.