Эксперт рассказал о пользе кнопочных телефонов в наши дни

Кнопочный мобильный телефон помогает сохранить личные данные граждан. Об этом рассказал генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

По словам эксперта, чем более продвинутое и умное устройство использует человек, тем проще с помощью этого гаджета получить личные данные гражданина. В этой связи люди ориентируются на снижение технологичности устройств и выбирают менее функциональные гаджеты для повышения личной информационной безопасности.

С помощь кнопочного устройства невозможно похитить данные о местоположении, сообщения, фотографии, сведения о звонках. Кроме того, морально устаревший аппарат не станет помощником в сборе информации для дальнейшего показа рекламы и в целом уменьшает риски различных утечек.

Щелицын отмечает, что в настоящее время на рынке предлагаются дешёвые и удобные аппараты, которые позволят отказаться от социальных сетей и Интернета, поскольку основным средством авторизации в большинстве сервисов является СМС.

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