Эксперт оценил необходимость отключать геолокацию на смартфоне

Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников заявил, что спутниковая система навигации GPS необходима для корректной работы большинства приложений на смартфоне. При этом отключение геолокации не спасёт владельца гаджета от слежки, отметил он в интервью радио Sputnik.

Надо понять, что если кто-то захочет за вами следить, он будет следить и при выключенной GPS — по технологии триангуляции, то есть определения вашего местоположения по источникам сигнала от базовых станций. С точки зрения того, чтобы ваши данные не отследили, выключай, не выключай GPS — это мертвому припарка, — пояснил эксперт.

Он назвал ошибочным и распространённое мнение, что при включённой геолокации расходуется больше интернет-трафика. GPS отлично работает, даже если из телефона извлечь симку, уточнил Половников.

GPS не потребляет никакого интернет-трафика. Более того, она продолжает работать даже при отключении от Сети, вы даже можете вытащить симку, а GPS продолжит работать, и если у вас были загружены карты для работы в офлайн-режиме, вы сможете пользоваться тем же самым навигатором, никаких проблем нет, — сказал эксперт.

Ещё одно мнение, что батарея смартфона быстрее разряжается при включенной GPS, Половников подтвердил. Однако он не считает это основанием для отказа от функции геолокации.

Да, GPS, конечно же, влияет на заряд батареи. Но вы точно так же можете дома сидеть при выключенном свете и экономить электроэнергию, — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Минцифры РФ разработало законопроект, согласно которому из-под тайны связи могут вывести данные о местоположении мобильного телефона абонента. Это может помочь поиску пропавших людей. По закону, геолокaция относится к тайне связи, которая гарантирована гражданину. Только суд может принять решение ограничить эту тайну.