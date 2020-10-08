Эксперт объяснил появление эха при разговоре по телефону

https://static.news.ru/photo/40b3b3aa-0908-11eb-a22e-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Руководитель отдела сетевых проектов Центра сетевых решений «Инфосистемы Джет» Сергей Данилов заявил, что во время разговора по телефону эхо может возникнуть по нескольким причинам. По его словам, «прослушка» не является ни одной из них.
Гибридное эхо может возникать из-за проблемы в аналоговых сетях передачи голоса, отсутствия функции шумоподавления или проблемы с преобразованием голоса в VoIP-сетях. В этих случаях появление эха может быть связано с браком на линии или неисправностью передающего кабеля, — отметил эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов заявил: определить, как пользователь смартфона записан у кого-то в телефоне, можно с помощью специальных приложений. Однако, по его словам, делать этого не следует, если брать в расчёт информационную безопасность.