Эксперт объяснил появление эха при разговоре по телефону

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Заместитель директора Института информационных технологий университета «Синергия» Антон Аверин заявил, что сообщение, удалённое по какой-то причине собеседником в WhatsApp, можно всё-таки прочитать. По его словам, для этого следует использовать специальные программы.

Большинство программ по восстановлению удалённых сообщений можно установить только пользователям ОС Android. Одна из популярных программ, которая позволяет прочитать утерянное сообщение, называется Notif log notification history — уточнил эксперт в...