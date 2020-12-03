Эксперт назвал признаки взлома смартфона

https://static.news.ru/photo/70ce4468-35c4-11eb-81e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель гендиректора группы IT-компаний Angara Дмитрий Пудов заявил, что признаки взлома смартфона такие же, как и при взломе компьютера или любого другого гаджета. По его словам, это «зависание» приложений, замедление работы, сокращение производительности устройства или быстрая разрядка аккумулятора.

Не стоит сразу паниковать, большинство этих признаков могут быть обусловлены и другими причинами. Однако если вы столкнулись с непонятными списаниями или подозреваете, что ваши почта и иные сервисы скомпрометированы, то имеет смысл серьёзно озаботиться вопросом безопасности вашего устройства, — пояснил Пудов в разговоре с агентством ПРАЙМ.

Атаки на устройства простых людей мошенники устраивают с конкретными целями. Их интересует доступ к их мобильным приложениям, онлайн-банкингу, подписке на различные платные сервисы. Владельцы гаджета при подозрении на взлом могут сбросить настройки телефона до заводских, поменять пароли, переустановить приложения. Если это не поможет, лучше обратиться в сервисный центр, подчеркнул эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин назвал целый ряд признаков того, что смартфон вскоре выйдет из строя. По его словам, возникшие проблемы с гаджетом надо решать сразу, иначе повысится риск его «смерти». Деформация смартфона — поломка корпуса или разбитое стекло — является вполне определённым признаком будущих неполадок, рассказал Щельцин.