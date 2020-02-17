https://static.news.ru/photo/b882a7d0-5218-11ea-82cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Okko Smart Box

Компания «СберДевайсы» разработала первое устройство — ТВ-приставку Okko Smart Box для онлайн-кинотеатра Okko. Девайс в том числе предоставит доступ к YouTube и к 160 каналам.

Пользователи также смогут записывать нужные программы и управлять устройством голосовыми командами (пульт оснащён микрофоном). Okko Smart Box производится в Китае. Компания успела изготовить достаточно приставок перед тем, как работу заводов остановили из-за вспышки коронавируса.

Устройство поступит в продажу сегодня, 18 февраля, передаёт РБК.

Ранее руководство Сбербанка сообщило о сокращении времени принятия решения по ипотеке. Одобрить документы теперь могут за пять минут, писал NEWS.ru.

Финансовая организация обрабатывала заявления на получение ипотеки примерно четыре часа. Однако сейчас это время удалось уменьшить. Сбербанк связывает сокращение времени принятия решения с цифровизацией процессов и переходом к онлайн-оформлению кредитов.