https://static.news.ru/photo/cc14a1b0-4744-11ea-a331-fa163e074e61_660.jpg Фото: Escobar Inc official/escobarinc.com

Роберто Эскобар, брат колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, представил новый складной смартфон. Устройство получило название Escobar Fold 2 и, как подметили пользователи, оно представляет собой копию Samsung Galaxy Fold.

Смартфон Эскобара получил 7,3-дюймовый основной дисплей разрешением 2152 x 1536 пикселей, 4,6-дюймовый дополнительный экран, тройную основную камеру на 12, 12 и 16 Мп, фронтальную с двумя модулями на 10 и 8 Мп и батарею ёмкостью 4380 мАч.

Escobar Fold 2 также оснащён процессором Snapdragon 855, 8 или 12 Гб оперативной и 128 и 512 Гб флеш-памяти. В создании промороликов вновь принимали участие российские модели.

Стоимость базовой версии складного смартфона (8/128 Гб) составляет $399.

В начале декабря Роберто Эскобар представил первый складной смартфон «собственного производства», писал NEWS.ru. Устройство оказалось копией Royole FlexPai.