https://static.news.ru/photo/9582c34a-bcd2-11e9-b51c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Jaitner/dpa/Global Look Press

Компания Apple готовится представить три новых iPhone в сентябре. Одна из новых моделей может получить в названии приставку Pro.

“Pro” for iPhone? Crazy naming schemes over the past few years. — CoinX (@coiiiiiiiin) 10 августа 2019 г.

Об этом сообщил пользователь CoinX, который ранее уже делился подтверждёнными утечками. В 2018 году он первым раскрыл названия линейки «яблочных» смартфонов, а также сообщил, что модели iPad Pro 2018 избавятся от разъёма для наушников.

Ресурс MacRumors 4 августа получил схожий инсайд , который гласил, что аппарат с квадратной камерой будет называться iPhone 11 Pro. По неподтверждённой информации, Apple выпустит в 2019 году две модели с 5,8-дюймовым и 6,5-дюймовым OLED-экранами и одну модель с 6,1-дюймовым ЖК-дисплеем. Старшие смартфоны получат задние камеры с тремя объективами, более ёмкие аккумуляторы, двустороннюю зарядку, поддерживающую новые AirPods и многое другое.

Ранее News.ru рассказал, что Apple значительно увеличила вознаграждение для «белых» хакеров за поиск уязвимостей. Сумма, которую разработчики могут заплатить специалистам, достигла $1 млн.