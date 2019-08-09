Об этом сообщил пользователь CoinX, который ранее уже делился подтверждёнными утечками. В 2018 году он первым раскрыл названия линейки «яблочных» смартфонов, а также сообщил, что модели iPad Pro 2018 избавятся от разъёма для наушников.
Ресурс MacRumors 4 августа получил схожий инсайд, который гласил, что аппарат с квадратной камерой будет называться iPhone 11 Pro. По неподтверждённой информации, Apple выпустит в 2019 году две модели с 5,8-дюймовым и 6,5-дюймовым OLED-экранами и одну модель с 6,1-дюймовым ЖК-дисплеем. Старшие смартфоны получат задние камеры с тремя объективами, более ёмкие аккумуляторы, двустороннюю зарядку, поддерживающую новые AirPods и многое другое.
Ранее News.ru рассказал, что Apple значительно увеличила вознаграждение для «белых» хакеров за поиск уязвимостей. Сумма, которую разработчики могут заплатить специалистам, достигла $1 млн.