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Стала известна заработная плата новичка грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова.

Как сообщает ФАН, футболист будет получать чуть менее €1 млн в год. Как сообщает официальный сайт клуба, контракт грозненцев с 32-летним хавбеком подписан по схеме «1+1». В составе «красно-белых» он...