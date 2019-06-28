Петербургский футбольный клуб «Зенит» нанёс разгромное поражение будапештскому «Гонведу» в товарищеском матче.
Встреча, которая проходила на тренировочном сборе в Австрии, завершилась со счётом 3:0.
В составе победителей забитыми голами отличились Миха Мевля, Эрнани и Лука Джорджевич.
29 июня «Зенит» сыграет против сербской «Црвены Звезды».
Ранее адвокат Дарьи Глушаковой, жены Дениса Глушакова, Сергей Жорин рассказал, как футболист будет выплачивать алименты в новом клубе — грозненском «Ахмате», писал News.ru.