https://static.news.ru/photo/c47a625e-9a5c-11e9-89a1-fa163e074e61_1024.jpg Денис Глушаков и его бывшая жена Дарья Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Адвокат Дарьи Глушаковой, жены экс-полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, Сергей Жорин рассказал, как футболист будет выплачивать алименты в новом клубе — грозненском «Ахмате».

Мы направили адвокатский запрос, поскольку сумма, которую выплатили Глушакову по итогам расторжения, ниже, чем предполагалось по контракту с московским клубом. Будем разбираться, с чем это связано. Возвращаясь к «Ахмату» — по закону Денис будет перечислять треть всего заработка в качестве алиментов, — приводит слова Жорина « Спорт-Экспресс ».

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт грозненцев с 32-летним хавбеком подписан по схеме «1+1».

В составе «красно-белых» он стал чемпионом России (сезон-2016/17), завоевал Суперкубок России (2017). 19 июня «Спартак» объявил о разрыве соглашения с Глушаковым по обоюдному согласию.

В прошедшем сезоне 32-летний футболист сыграл за московскую команду 18 матчей и забил три гола.

Женская сборная России по футболу была готова принять Глушакова, писал News.ru.