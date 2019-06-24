Защитник женской сборной России по футболу Ксения Коваленко прокомментировала пост бывшего полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова о поиске работы.
Можешь к нам пойти, в женский, — написала Коваленко в Instagram.
Хавбек перешёл в «Спартак» из «Локомотива» в 2013 году. В составе «красно-белых» он стал чемпионом России (сезон-2016/17), завоевал Суперкубок России (2017). 19 июня «Спартак» объявил о разрыве соглашения с Глушаковым по обоюдному согласию.
В прошедшем сезоне 32-летний футболист сыграл за московскую команду 18 матчей и забил 3 гола.
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