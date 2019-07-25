«Енисей» на выезде был крупно обыгран подмосковными «Химками» в рамках четвертого тура первенства ФНЛ. Капитан красноярцев Александр Харитонов в эксклюзивном интервью News.ru назвал причины неудачного старта сибиряков в текущем сезоне.

— Что произошло с «Енисеем»? Ваша команда обладает неплохим подбором исполнителей, но приехав в Химки вы получаете четыре безответных мяча.

— У нас сейчас, к сожалению, есть лишь подбор игроков, но нет слаженной команды. «Енисей» пока только строится. Понимаю, что это не оправдание.... Два тура подряд терпеть крупные поражения (0:3 и 0:4 — прим.ред) — это просто позор. Другие слова я тут подобрать даже не могу. Стоит извиниться перед нашими болельщиками. Мы очень удручены тем, что происходит, но рук не опускаем. Будем работать над ошибками, так как надо исправлять сложившуюся ситуацию в турнирной таблице.

— Был ли у вас какой-то серьёзный разговор после разгрома?

— Пока никаких разговоров ещё не было, но по прилету в Красноярск мы встретимся с руководством и обсудим сложившуюся ситуацию и последние наши результаты. Будет разбор игры. Сейчас ведь даже и в раздевалке сказать нечего. Все стараются выкладываться на все сто процентов, бьются на поле, но взаимопонимания не хватает. Первое, что бросилось сейчас в глаза — мы очень много проиграли верховых дуэлей. «Химки» были наглее и более сплочённые. У нас же пока набор игроков, но не более того. В команду мы пока ещё не превратились.

— Со стороны показалось, что соперник вас изрядно потрепал в центре поля. Даже в какие-то эпизоды приходила мысль, что гости играют даже в меньшинстве — «химчане» успевали везде, а вам приходилось разрываться, чтобы перекрывать им пути прохода.

— «Химки» нас переигрывали, в любом случае создавалось впечатление, что мы трещали по всем швам. В первую очередь это относилось к тому, как мы атаковали. Нас принимали всегда очень плотно, а мы ответить тем же самым не смогли. Надо работать, только так можно исправить наше положение. Ни про одного партнёра я не могу сказать, что он не отдавал себя всего на поле. Пока мы просто в каких-то эпизодах просто не успеваем, от этого и общая картина получается очень печальная.

Nataliya Kondratenko/Russian Look/Global Look Press

— Кроме сыгранности в чём ещё надо прибавлять «Енисею»?

— У нас есть примеры неудачного старта, я говорю сейчас про 2016 и 2017 года, когда в итоге «Енисей» становился третьим. Тот же «Оренбург» в первой лиге начало провалил, но затем добился повышения в классе по итогам сезона. Так что просто надо не опускать руки, работать. Не могу выделить какой-то отдельный компонент, нам надо прибавлять практически во всём. Нет времени посыпать голову пеплом, ведь через три дня будет уже следующая встреча.

— Какие эмоции сейчас испытываете, понимая, что пока ничего не получается? Весной, когда «Енисей» «утопал» в премьер-лиге, вы не могли помочь команде по понятным причинам — тренерский штаб сослал вас в дубль. Сейчас же Харитонов — капитан и лидер, но ситуация не особо поменялась в плане результата.

— Сломать всегда проще, чем строить. Команда, вероятно, катится по какой-то наклонной плоскости после весеннего выступления в чемпионате России, так сказать остаточное явление. Плюс по окончании сезона была весьма непонятная ситуация: никто не знал, что ждёт «Енисей» в будущем, и по какому пути будет двигаться клуб в плане развития. Все решилось буквально за неделю до старта первенства ФНЛ. Мы укомплектовались, поехали на небольшой сбор, а затем вкатились в сезон. Причины наших сегодняшних результатов вполне объективные, но, повторюсь, это никому не интересно: ни болельщикам, ни руководству, ни нам самим. Никаких оправданий мы не ищем, надо засучить рукава и продолжать двигаться дальше.

— Можно ли нынешнее положение Красноярска назвать багажом Аленичева?

— Ну да, сейчас все «доброжелатели» радуются. Но львам, как говорят, не интересно, о чем шепчутся гиены. Мы идём дальше, не собираемся мириться со своим нынешним положением. Пускай люди, которые не особо желают нам добра, пока порадуются.