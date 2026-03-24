Звезда «ПСЖ» обратился к российским болельщикам с трогательным посланием Сафонов обратился к болельщикам сборной России перед матчем с Никарагуа

Российский вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов присоединился к сборной РФ на тренировочных сборах в Краснодаре. Голкипер обратился к болельщикам в конце интервью пресс-службе национальной команды со словами: «Очень жду».

Всем привет. Я уже в Краснодаре! Очень жду нашей встречи на стадионе 27 марта. Приходите, очень хочу лично всех увидеть, — поделился Сафонов.

Сборная России 27 марта сыграет в Краснодаре с Никарагуа, а 31 марта в Санкт-Петербурге встретится с Мали. Уже стал известен окончательный состав национальной команды на мартовские поединки. Всего в список попал 31 футболист.

Ранее главный тренер национальной команды Никарагуа Отониэль Оливас отмечал, что сборная России по футболу станет не первым соперником высокого уровня. Он отметил, что ответственность в таких играх всегда выше, так как есть желание расти.

До этого экс-футболист «Динамо» и национальной команды Дмитрий Булыкин обратил внимание, что в тяжелое время сборной России по футболу нужны любые соперники, в том числе и такие, как Гондурас. Бывший нападающий отметил, что сейчас найти оппонента тяжело, но Российский футбольный союз (РФС) делает все возможное.