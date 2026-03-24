24 марта 2026 в 09:17

Звезда «ПСЖ» обратился к российским болельщикам с трогательным посланием

Сафонов обратился к болельщикам сборной России перед матчем с Никарагуа

Матвей Сафонов Матвей Сафонов Фото: IMAGO/NOUSHAD THEKKAYIL/imago-images.de/Global Look Press
Российский вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов присоединился к сборной РФ на тренировочных сборах в Краснодаре. Голкипер обратился к болельщикам в конце интервью пресс-службе национальной команды со словами: «Очень жду».

Всем привет. Я уже в Краснодаре! Очень жду нашей встречи на стадионе 27 марта. Приходите, очень хочу лично всех увидеть, — поделился Сафонов.

Сборная России 27 марта сыграет в Краснодаре с Никарагуа, а 31 марта в Санкт-Петербурге встретится с Мали. Уже стал известен окончательный состав национальной команды на мартовские поединки. Всего в список попал 31 футболист.

Ранее главный тренер национальной команды Никарагуа Отониэль Оливас отмечал, что сборная России по футболу станет не первым соперником высокого уровня. Он отметил, что ответственность в таких играх всегда выше, так как есть желание расти.

До этого экс-футболист «Динамо» и национальной команды Дмитрий Булыкин обратил внимание, что в тяжелое время сборной России по футболу нужны любые соперники, в том числе и такие, как Гондурас. Бывший нападающий отметил, что сейчас найти оппонента тяжело, но Российский футбольный союз (РФС) делает все возможное.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МЧС исключило основную версию взрыва в севастопольской многоэтажке
Осужденный за мошенничество Митволь вышел на свободу
Оксимирона заочно приговорили к обязательным работам
В России введут новую меру поддержки многодетных семей
В России закончились вакцины для кошек и собак
Стала известна стоимость золотой трости, с которой ходит Пугачева
Посол РФ раскрыл, планируется ли вывоз россиян из Шри-Ланки
Навредивший младенцу акушер-гинеколог предстанет перед судом
Раскрыта неприятная правда о защите от слежки через умные устройства
«Сложно подобрать слова»: Милонов ответил на призыв Бони «отменить» его
Что известно о пострадавших при взрыве в Севастополе
В Москву прибыла партия заминированных стелек для бойцов СВО
Россияне охладели к кредитным картам
Сотрудников ФСБ перевели на усиленный режим работы
Депутат заявил, что Зеленский сделал русский язык привилегией на Украине
Экс-офицер выдал себя за девочку-подростка и изнасиловал женщину
Что известно о подготовке спецслужбами Киева терактов в Москве и области
Почему мы переплачиваем за лекарства и как этого избежать
Военкор раскрыл, какую наземную операцию в Иране могут провести США
Учительница предпочла несовершеннолетнего ученика своему мужу
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

