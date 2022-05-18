«Зря паспорт дали, что ли»: Широков о возможном уходе Марио из ЦСКА Футболист Широков допустил, что уход Фернандеса может стать потерей для «армейцев»

Игрок ПФК ЦСКА Марио Фернандес / Фото Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Роман Широков отреагировал на возможный уход Марио Фернандеса из ЦСКА. Широков допустил, что уход Фернандеса может стать потерей для «армейцев», сообщает «Чемпионат».

Наверное, для «армейцев» станет потерей уход Фернандеса. Зря паспорт дали, что сказать. Это только домыслы, поэтому сложно комментировать, — сказал Широков.

17 мая появилась информация о том, что Марио по окончания сезона покинет ЦСКА из-за ситуации в клубе и в России.

Марио перешёл в ЦСКА в 2012 году из бразильского «Гремио». В составе московского клуба он три раза выигрывал чемпионат России. Бразильский футболист получил российское гражданство в июле 2016 года. В 2017 году он дебютировал за сборную России.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России Денис Черышев покинет испанскую «Валенсию» по окончании сезона. Сообщается, что футболист уже провёл прощальный ужин с одноклубниками.