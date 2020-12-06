Зобнин прокомментировал скандальное интервью Черчесова

https://static.news.ru/photo/483a2f28-37a2-11eb-b7e8-fa163e074e61_660.jpg Роман Зобнин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин отреагировал на критику, с которой на футболистов национальной команды обрушился главный тренер Станислав Черчесов в интервью «Матч ТВ». Игрок отметил, что специалист знает, что и зачем говорит.

Огненное интервью получилось, чего уж там. Видно было, что накипело после поражения, что Станислав Саламович хотел высказаться. Но для нас там не было ничего нового. Нам в лицо он говорит всё то же самое. <...> Любое интервью тренера прежде всего адресовано футболистам, когда бы и где бы он их ни давал. И я вас уверяю, что футболисты обязательно смотрят их если не в прямом эфире, то пересматривают в записи точно, — цитирует Зобнина KP.RU.

Спортсмен подчеркнул, что знаком с Черчесовым ещё со времён выступления за московское «Динамо». И уже тогда убедился, что наставник готов предпринимать решительные шаги для того, чтобы воспитывать футболистов. Так, отправка Зобнина в дубль за неуважительное высказывание в итоге помогла самому игроку понять, что его главная задача — работать.

Нужно понимать, что Черчесов жёстко что-то говорит тебе не потому, что ты ему не нравишься, а потому что он хочет сделать тебя лучше. Он хочет тебя подтолкнуть, он хочет, чтобы ты прогрессировал, чтобы с тобой команда выигрывала, становилась сильнее. Он выбивает тебя из зоны комфорта, чтобы ты рос и выходил на следующий уровень. Более того, если он так делает, значит, видит, что тебе есть куда расти, — пояснил Роман.

Сборная России потерпела болезненные поражения в Лиге наций УЕФА. Сначала команда уступила Турции (2:3), а затем полностью капитулировала в игре с Сербией (0:5). Эти неудачи не позволили сборной занять первое место в группе и пойти на повышение в элитный дивизион турнира. Россия откатилась в третью корзину отбора на чемпионат мира — 2022. А это значит, что в соперники нашим футболистам на отборочном этапе попадут две топ-сборные.

После этого Черчесов выступил на телевидении с интервью, в котором жёстко прошёлся по ряду игроков. За футболистов вступились их клубы, а многие эксперты выразили недоумение и негодование в связи со словами тренера. Они сочли, что Черчесов, обычно корректный в выражениях, «поплыл» и ему пора заканчивать работу со сборной.

Как писал NEWS.ru, критически об этом интервью отозвался и министр спорта РФ Олег Матыцин. По его словам, высказывая подобные замечания в адрес игроков, следует разграничивать спортивную и частную составляющую. Первая может подвергаться публичной оценке, а вторая нет, уверен глава спортивного ведомства.