Зидан ушёл из «Реала»

https://static.news.ru/photo/e7daaaee-bed9-11eb-a8f0-96000091f725_660.jpg Зинедин Зидан Фото: Ruben Albarran / Pressinphot/Global Look Press

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан объявил об уходе из клуба. Об этом сообщается на официальном сайте вице-чемпионов Испании.

Зинедин Зидан принял решение о завершении своего нынешнего периода пребывания на посту главного тренера нашего клуба. Пришло время уважать его решение и выразить ему нашу благодарность за профессионализм, самоотверженность и страсть в течение всех этих лет. И за то, что он представляет собой для «Реала», — говорится в сообщении клуба.

Там же Зидана назвали одной из величайших легенд клуба, а его заслуги выходящими за рамки футбольной и тренерской деятельности.

Зидан возглавлял Реал с 2016 по 2018 год, а затем с 2019-го по 2021-й. За это время он трижды выиграл с клубом Лигу чемпионов, дважды — чемпионат страны, а также Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Впервые слухи об уходе Зидана появились зимой прошлого года.