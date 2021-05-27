Зидан ушёл из «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан объявил об уходе из клуба. Об этом сообщается на официальном сайте вице-чемпионов Испании.
Зинедин Зидан принял решение о завершении своего нынешнего периода пребывания на посту главного тренера нашего клуба. Пришло время уважать его решение и выразить ему нашу благодарность за профессионализм, самоотверженность и страсть в течение всех этих лет. И за то, что он представляет собой для «Реала», — говорится в сообщении клуба.
Там же Зидана назвали одной из величайших легенд клуба, а его заслуги выходящими за рамки футбольной и тренерской деятельности.
Зидан возглавлял Реал с 2016 по 2018 год, а затем с 2019-го по 2021-й. За это время он трижды выиграл с клубом Лигу чемпионов, дважды — чемпионат страны, а также Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Впервые слухи об уходе Зидана появились зимой прошлого года.