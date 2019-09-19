На очередном заседании исполкома РФС 19 сентября ключевым вопросом повестки дня стало безобразное судейство в стартовых турах чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). News.ru приводит основные мысли и предложения, высказанные по этому вопросу главой РФС Александром Дюковым на прошедшей после окончания заседания пресс-конференции.

«Понадобятся не революционные, но серьёзные изменения»

Как отметил Александр Дюков, изначально в повестке дня значился лишь один вопрос, касающийся судейства, — утверждение списка арбитров на текущий сезон, однако в связи с многочисленными обращениями из клубов РПЛ были даны два поручения. Первое — создать дополнительный список арбитров, который позволит расширить общий реестр судей до 24 персон. Второе — о необходимости реформирования системы судейства в нашем футболе.

На ближайшем заседании исполкома, которое пройдёт в октябре или ноябре, мы более детально обсудим этот вопрос. Очевидно, что понадобятся не революционные, но достаточно серьёзные изменения. Нужна прозрачная система оценок работы арбитров, составления рейтингов судей и, конечно, система подготовки резерва арбитров. Александр Дюков президент Российского футбольного союза

Также глава РФС подчеркнул, что серьёзные надежды возлагаются на систему видеоассистентов рефери (VAR). Сейчас, как известно, система видеоповторов применяется на двух матчах в каждом туре, и, по мнению Дюкова, серьёзные ошибки при использовании VAR удаётся исключить. Он добавил, что к марту необходимо решить все технические вопросы и провести подготовку судей для использования VAR на всех матчах каждого тура.

Остановившись более подробно на природе судейских ошибок в первой части нынешнего сезона, руководитель РФС напомнил, что арбитрам было дано указание способствовать тому, чтобы стиль российского футбола стал более динамичным и интенсивным, и с этой целью судьям предложили поднять планку допустимого в единоборствах на поле, не давать свистки при каждом игровом контакте. Но проблема в том, что каждый арбитр трактовал эти указания по-своему, устанавливал эту планку по собственному усмотрению. Об этом шла речь во время учебно-методического сбора, который прошёл во время паузы в РПЛ на матчи сборных.

Александр Егоров Голубович Дмитрий/soccer.ru/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Отдельно Дюков ответил на вопрос о перспективах работы на своём посту директора департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС Александра Егорова, к которому, по словам главы союза, действительно есть вопросы.

Есть ряд объективных причин, которые привели к провалу судейства в первых турах. И мы видели, что много ошибок допускали опытные арбитры — значит, это просчёты не только Егорова, который отвечает за подготовку судей, но и самих этих арбитров, — отметил Александр Дюков.

Поскольку реформа судейства, по словам Дюкова, назрела, Российский футбольный союз намерен решать её с помощью системного реформирования по нескольким направлениям: «Как система судейства в России будет выглядеть в новом виде и кто ей будет руководить, зависит от того, насколько люди будут соответствовать требуемым критериям».

Этой фразой был дан прозрачный намёк Егорову: если к следующему заседанию исполкома он не наведёт порядок в своём хозяйстве, то вполне может лишиться поста.

Егоров понимает свои ошибки, но позиция РФС такова: не персоналии должны нести всю ответственность за допущенные просчёты — необходима прозрачная и объективная система функционирования всего судейского подразделения, — подчеркнул Дюков.

В РПЛ может появиться женская бригада арбитров

В завершение темы судейства глава РФС рассказал, что Анастасия Пустовойтова — первая из российских арбитров-женщин, работавших на финальном матче женской Лиги чемпионов и на матчах чемпионата мира среди женщин, — включена в расширенный список арбитров и, возможно, со временем может быть допущена к судейству матчей РПЛ.

Анастасия Пустовойтова (в центре) PETTER ARVIDSON/imago-images.de/Global Look Press

По словам главы союза, Анастасия — перспективный арбитр, и РФС рассматривает её кандидатуру в парадигме развития женского футбола. Дюков отметил, что РФС пристально следит за её работой и рассчитывает на то, что женский футбол станет спортом номер один в России так же, как и футбол мужской.

Дюков добавил, что в расширенный список арбитров включены также Екатерина Курочкина и Марина Купская — так что вскоре можно будет говорить о полноценной женской бригаде арбитров.

Также на брифинге после заседания исполкома президент РФС прокомментировал претензии наставника московского «Локомотива» Юрия Сёмина по поводу тяжёлого календаря для его команды в конце сентября.

Как всегда — пришёл сентябрь, и оказалось, что надо играть в других городах, а не только в Москве, что есть ещё еврокубки, что играть приходится не только на естественных полях и что в большой стране есть множество часовых поясов. Подобную картину мы наблюдаем каждый год. Но в этом вопросе прерогатива у РПЛ — только лига принимает решения, на каких полях играть, в какое время и в какие даты. Было принято консолидированное решение по календарю, и «Локомотив» тогда не возражал, — сказал Александр Дюков. — К Юрию Сёмину отношусь с большим уважением, он сильный менеджер и хороший тренер, но в данном случае он использует свой авторитет, чтобы «поддавить» лигу.

Тем не менее глава РФС отметил, что вся эта история с претензиями по календарю игр и неудовлетворёнными просьбами тренера «Локо» о переносе матчей показала, что в нашем футболе нет чёткого прозрачного регламента, который регулировал бы подобные вопросы. В данном случае единственная возможность переноса игры «Локомотив» — «Зенит» (Санкт-Петербург) с субботы, 28 сентября, состояла в том, чтобы клубы договорились между собой. Но питерцы и «железнодорожники» так и не сумели достичь компромисса, а приоритета по переносу игры не было ни у одной из сторон.

Дюков резюмировал, что исполком дал поручение РПЛ доработать регламент, чтобы в будущем в таких ситуациях было чётко расписано, какой клуб имеет больший приоритет в определении даты матчей и получении возможности переноса игры.