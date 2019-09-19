На очередном заседании исполкома РФС 19 сентября ключевым вопросом повестки дня стало безобразное судейство в стартовых турах чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). News.ru приводит основные мысли и предложения, высказанные по этому вопросу главой РФС Александром Дюковым на прошедшей после окончания заседания пресс-конференции.
«Понадобятся не революционные, но серьёзные изменения»
Как отметил Александр Дюков, изначально в повестке дня значился лишь один вопрос, касающийся судейства, — утверждение списка арбитров на текущий сезон, однако в связи с многочисленными обращениями из клубов РПЛ были даны два поручения. Первое — создать дополнительный список арбитров, который позволит расширить общий реестр судей до 24 персон. Второе — о необходимости реформирования системы судейства в нашем футболе.
Также глава РФС подчеркнул, что серьёзные надежды возлагаются на систему видеоассистентов рефери (VAR). Сейчас, как известно, система видеоповторов применяется на двух матчах в каждом туре, и, по мнению Дюкова, серьёзные ошибки при использовании VAR удаётся исключить. Он добавил, что к марту необходимо решить все технические вопросы и провести подготовку судей для использования VAR на всех матчах каждого тура.
Остановившись более подробно на природе судейских ошибок в первой части нынешнего сезона, руководитель РФС напомнил, что арбитрам было дано указание способствовать тому, чтобы стиль российского футбола стал более динамичным и интенсивным, и с этой целью судьям предложили поднять планку допустимого в единоборствах на поле, не давать свистки при каждом игровом контакте. Но проблема в том, что каждый арбитр трактовал эти указания по-своему, устанавливал эту планку по собственному усмотрению. Об этом шла речь во время учебно-методического сбора, который прошёл во время паузы в РПЛ на матчи сборных.
Отдельно Дюков ответил на вопрос о перспективах работы на своём посту директора департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС Александра Егорова, к которому, по словам главы союза, действительно есть вопросы.
Есть ряд объективных причин, которые привели к провалу судейства в первых турах. И мы видели, что много ошибок допускали опытные арбитры — значит, это просчёты не только Егорова, который отвечает за подготовку судей, но и самих этих арбитров, — отметил Александр Дюков.
Поскольку реформа судейства, по словам Дюкова, назрела, Российский футбольный союз намерен решать её с помощью системного реформирования по нескольким направлениям: «Как система судейства в России будет выглядеть в новом виде и кто ей будет руководить, зависит от того, насколько люди будут соответствовать требуемым критериям».
Этой фразой был дан прозрачный намёк Егорову: если к следующему заседанию исполкома он не наведёт порядок в своём хозяйстве, то вполне может лишиться поста.
Егоров понимает свои ошибки, но позиция РФС такова: не персоналии должны нести всю ответственность за допущенные просчёты — необходима прозрачная и объективная система функционирования всего судейского подразделения, — подчеркнул Дюков.
В РПЛ может появиться женская бригада арбитров
В завершение темы судейства глава РФС рассказал, что Анастасия Пустовойтова — первая из российских арбитров-женщин, работавших на финальном матче женской Лиги чемпионов и на матчах чемпионата мира среди женщин, — включена в расширенный список арбитров и, возможно, со временем может быть допущена к судейству матчей РПЛ.
По словам главы союза, Анастасия — перспективный арбитр, и РФС рассматривает её кандидатуру в парадигме развития женского футбола. Дюков отметил, что РФС пристально следит за её работой и рассчитывает на то, что женский футбол станет спортом номер один в России так же, как и футбол мужской.
Дюков добавил, что в расширенный список арбитров включены также Екатерина Курочкина и Марина Купская — так что вскоре можно будет говорить о полноценной женской бригаде арбитров.
Также на брифинге после заседания исполкома президент РФС прокомментировал претензии наставника московского «Локомотива» Юрия Сёмина по поводу тяжёлого календаря для его команды в конце сентября.
Как всегда — пришёл сентябрь, и оказалось, что надо играть в других городах, а не только в Москве, что есть ещё еврокубки, что играть приходится не только на естественных полях и что в большой стране есть множество часовых поясов. Подобную картину мы наблюдаем каждый год. Но в этом вопросе прерогатива у РПЛ — только лига принимает решения, на каких полях играть, в какое время и в какие даты. Было принято консолидированное решение по календарю, и «Локомотив» тогда не возражал, — сказал Александр Дюков. — К Юрию Сёмину отношусь с большим уважением, он сильный менеджер и хороший тренер, но в данном случае он использует свой авторитет, чтобы «поддавить» лигу.
Тем не менее глава РФС отметил, что вся эта история с претензиями по календарю игр и неудовлетворёнными просьбами тренера «Локо» о переносе матчей показала, что в нашем футболе нет чёткого прозрачного регламента, который регулировал бы подобные вопросы. В данном случае единственная возможность переноса игры «Локомотив» — «Зенит» (Санкт-Петербург) с субботы, 28 сентября, состояла в том, чтобы клубы договорились между собой. Но питерцы и «железнодорожники» так и не сумели достичь компромисса, а приоритета по переносу игры не было ни у одной из сторон.
Дюков резюмировал, что исполком дал поручение РПЛ доработать регламент, чтобы в будущем в таких ситуациях было чётко расписано, какой клуб имеет больший приоритет в определении даты матчей и получении возможности переноса игры.