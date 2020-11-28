Журналист и друг Марадоны рассказал, что футболист умер в бедности

https://static.news.ru/photo/b3ac047e-315e-11eb-9f16-fa163e074e61_660.jpg Диего Марадона Фото: Marcelo Machado de Melo/imago sportfotodienst/Global Look Press

Последнее время перед смертью легендарный аргентинский футболист Диего Армандо Марадона жил в бедности. Его единственным доходом была зарплата от клуба «Химнасия», в котором бывший форвард «Бока Хуниорс», «Барселоны» и «Наполи» занимался тренерской работой. Об этом рассказал друг Марадоны, журналист Луис Вентура.

25 ноября после завтрака 60-летний Марадона почувствовал себя плохо. Он сказал об этом и ушёл в свою комнату. На дом были вызваны врачи, когда они прибыли по вызову, то обнаружили, что у спортсмена остановилось сердце. Медики не смогли его реанимировать. Незадолго до смерти экс-футболист перенёс инсульт и операцию на головном мозге. Спортсмен был похоронен под Буэнос-Айресом. Могила Марадоны находится рядом с могилами его родителей.

Вентура подчеркнул, что экс-форвард в последнее время жил крайне бедно. По сути, легенда мирового спорта умер в бедности.

По сути, он умер в бедности. Почти всё его состояние украли, а то, что осталось, Марадона отдал сам. Он никому не умел отказывать и давал деньги всем, кто просил, — приводит слова журналиста издание La Gazzetta dello Sport.

Марадона как игрок сборной Аргентины выиграл мундиаль 1986 года. Также в составе команды «Бока Хуниорс» он становился чемпионом Аргентины, а с «Барселоной» выигрывал Кубок Испании и Кубок лиги. Кроме того, выступая за «Наполи», он становился двукратным чемпионом Италии и победителем Кубка УЕФА.

Как ранее передавал NEWS.ru, прославленный аргентинский футболист скончался, оставив после себя миллионные долги, сообщил близкий знакомый покойного.